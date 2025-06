Ponte Preta perde do Ypiranga pela Série C e vê vantagem na ponta diminuir

A Ponte Preta perdeu do Ypiranga por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Moisés Lucarelli. Igor Morais marcou para os visitantes.

Com o resultado, a Macaca, com 16 pontos, permaneceu na liderança da competição, porém viu sua vantagem diminuir para apenas um ponto. Isso porque o vice-líder Caxias venceu na rodada e, agora, tem 15 unidades. O Ypiranga, por sua vez, subiu para o quarto lugar, com 13 pontos.

Pela próxima rodada da Série C, a Ponte Preta volta aos gramados no dia 14, contra o ABC. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. Do outro lado, o Ypiranga enfrenta o Confiança, às 19h do dia 15, no Colosso da Lagoa.

O jogo

O gol dos visitantes aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Lucas Ramos, Igor Morais subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes.

São Bernardo perde em casa para o CSA

No mesmo horário, o São Bernardo perdeu do CSA por 3 a 1, no Estádio Municipal 1° de Maio. Tiago Marques (duas vezes) e Enzo balançaram as redes para os visitantes, enquanto Felipe Azevedo descontou para os mandantes.

Desta maneira, a equipe paulista caiu para a décima posição, com 11 pontos. Já o time alagoano subiu para o sexto lugar, com 13 unidades.