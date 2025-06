Payet não fica no Vasco e clube negocia rescisão antecipada

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia Dmitri Payet não vai ficar no Vasco. Quem confirmou a informação foi o CEO do clube, Carlos Amodeo, depois do sorteio da Copa do Brasil.

A discussão no momento é quando. O desejo vascaíno é conversar com o jogador para antecipar a rescisão contratual, para liberá-lo o mais rápido possível, aproveitando a pausa no Brasileirão.

"Payet encerra no dia 31 de julho. Estamos em contato com o jogador para um término antecipado de comum acordo. Vamos ter uma parada até dia 12 do mês subsequente. O contrato vence 15 dias depois. Estamos em contato com os agentes para encerrar o contrato de trabalho", disse o dirigente.

O francês está com 38 anos e não vem sendo aproveitado pelo Vasco. Ele inclusive foi liberado recentemente para resolver questões particulares na França.