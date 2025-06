Palmeiras x Corinthians na Copa do Brasil será 24º dérbi em mata-mata; veja retrospecto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na tarde desta segunda-feira, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com destaque para o dérbi paulista entre Corinthians x Palmeiras. O time de Abel Ferreira decide o embate em casa, no Allianz Parque.

As duas equipes nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas possuem um histórico de mata-matas bastante amplo. Neste ano, os rivais fizeram a grande final do Campeonato Paulista, que terminou com vitória corintiana. Eles já realizaram duelos importantes na Libertadores, com vantagem do Palmeiras nas duas ocasiões, em 1999 e 2000.

Quando o assunto é mata-mata, o Palmeiras lidera o embate com 13 classificações contra 10 do Corinthians. Em finais diretas, o time palmeirense também lidera, com oito títulos sobre o rival, que conquistou cinco.

Para chegar até as oitavas, os dois times enfrentaram apenas um desafio, pois ingressaram no torneio apenas na terceira fase. O Corinthians eliminou o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. Já o Palmeiras bateu o Ceará fora de casa por 1 a 0, na ida, e por 3 a 0, com mando de campo, na volta.

Confira os confrontos recentes entre Corinthians x Palmeiras em mata-mata:

Final do Paulistão 2025:

O Corinthians sagrou-se campeão paulista pela 31ª vez na história e impediu o tetracampeonato consecutivo do rival. Comandado à época por Ramón Díaz, o time corintiano venceu o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

Na volta, na Neo Química Arena, mesmo jogando com um a menos por quase 30 minutos, o Corinthians segurou o empate em 0 a 0 e garantiu o título, com o goleiro Hugo Souza se tornando herói ao defender um pênalti cobrado por Raphael Veiga no segundo tempo.

Semifinal do Paulistão 2021:

Em 2021, o Palmeiras eliminou o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, ao vencer em jogo único por 2 a 0, com gols de Victor Luis e Luiz Adriano. O time comandado por Abel Ferreira avançou até a final, mas acabou derrotado pelo São Paulo, de Hernán Crespo.

Final do Paulistão 2020:

O Palmeiras foi campeão nos pênaltis por 4 a 3, após um empate sem gols na Neo Química Arena e um 1 a 1 no Allianz Parque. Luiz Adriano abriu o placar para o Palmeiras, mas o centroavante Jô empatou nos acréscimos do segundo tempo. Nas penalidades, brilhou a estrela de Patrick de Paula, que converteu a última cobrança e garantiu o título.

Final do Paulistão 2018:

Em 2018, o Corinthians levou a melhor e conquistou o título dentro do Allianz Parque. O Palmeiras venceu o jogo de ida na Neo Química Arena por 1 a 0, com gol de Miguel Borja, mas o Corinthians devolveu o placar na partida de volta, com gol de Rodriguinho. Nos pênaltis, Dudu e Lucas Lima desperdiçaram suas cobranças pelo Palmeiras, e mesmo com o erro de Fagner, o meia Maycon converteu a última cobrança e garantiu o título para o Corinthians.

Semifinal do Paulistão 2015:

A semifinal do Campeonato Paulista de 2015 terminou com a classificação do Palmeiras. Em jogo único na Neo Química Arena, os dois times empataram em 2 a 2, com gols palmeirenses de Victor Ramos e Rafael Marques, e corintianos de Danilo e Mendoza. O Palmeiras venceu nos pênaltis por 6 a 5 e avançou. Na decisão, acabou derrotado pelo Santos, comandado por Marcelo Fernandes.

Outros jogos de mata-mata entre os dois times:

2011: vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista

2003: vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista

2000: vitória do Palmeiras na semifinal da Libertadores

1999: vitória do Corinthians na final do Campeonato Paulista

1999: vitória do Palmeiras nas quartas de final da Libertadores

1995: vitória do Corinthians na final do Campeonato Paulista

1994: vitória do Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro

1993: vitória do Palmeiras na final do Rio-São Paulo

1993: vitória do Palmeiras na final do Campeonato Paulista

1986: vitória do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista

1983: vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista

1979: vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista

1978: vitória do Corinthians quartas de final do segundo turno do Campeonato Paulista

1977: vitória do Corinthians na final do segundo turno do Campeonato Paulista

1974: vitória do Palmeiras na final do Campeonato Paulista

1951: vitória do Palmeiras no Rio-São Paulo

1938: vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista

1936: vitória do Palmeiras na final do Campeonato Paulista