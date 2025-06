Palmeiras vê invencibilidade longe do Allianz chegar ao fim às vésperas do Mundial

Neste domingo, chegou ao fim a invencibilidade do Palmeiras atuando longe do Allianz Parque nesta temporada. O Verdão perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o 18º jogo do Alviverde como visitante em 2025, com 35 gols marcados e 15 sofridos. Até o duelo com a Raposa, eram 14 vitorias e três empates. Agora, portanto, o aproveitamento caiu para 83,3%.

O time de Abel Ferreira, aliás, vinha de uma sequência de nove triunfos consecutivos atuando fora de casa. Considerando só jogos do Brasileirão, eram cinco êxitos em cinco compromissos.

O quebra da invencibilidade vem logo antes do clube partir para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos. Os jogos serão realizados em campo neutro.

O Palmeiras estreia no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).