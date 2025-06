Palmeiras tem folga tripla antes de iniciar preparação para Super Mundial

Na noite do último domingo, o Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo disputado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Antes de iniciar a preparação para o Super Mundial, o Verdão recebeu três dias de folga.

O que aconteceu

Dessa forma, a delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol na tarde de quinta-feira (5) e passa a focar 100% nos rivais da fase de grupo do Mundial. A estreia alviverde será no dia 15, contra o Porto (POR). A bola roa a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Neste início de preparação, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques do zagueiro Gustavo Gómez, do meio-campista Richard Ríos e do atacante Estêvão, convocados para as seleções do Paraguai, Colômbia e Brasil para disputa de duas rodadas das Eliminatórias nesta data Fifa.

Além disso, o lateral esquerdo Piquerez, o meia Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres são prováveis selecionados para a seleção uruguaia. O técnico Marcelo Bielsa geralmente não divulga a lista e os convocados são revelados na concentração.

Com a derrota, o Palmeiras perdeu a invencibilidade fora de casa na temporada e deixou o Campeonato Brasileiro na quarta posição, com 22 pontos. O Flamengo, que também disputa o Mundial, fica na liderança, com 24. O Verdão só volta a disputar o Brasileirão depois do dia 13 de julho, que é quando termina a Copa do Mundo de Clubes.

Além de Porto, o Palmeiras enfrenta, na primeira fase do torneio internacional, o Al-Ahly (EGI), no MetLife Stadium, e o Inter Miami (EUA), no Hard Rock Stadium, nos dias 19 e 23 de junho, respectivamente.