Palmeiras só sofreu uma derrota para o Universitario na Libertadores e goleou no último jogo

O Palmeiras irá rever o Universitario, do Peru, nas oitavas de final da Copa Libertadores, após sorteio realizado pela Conmebol, nesta segunda-feira. Os dois times já se enfrentaram seis vezes na história, com ampla vantagem da equipe brasileira.

Os confrontos foram todos disputados na Libertadores, sempre em fase de grupos. Os times se encontraram no torneio em 1971, 1979 e 2021. O time nacional venceu cinco partidas e perdeu apenas uma. O único revés ocorreu em 1979, quando os peruanos venceram por 2 a 1, em duelo disputado no estádio do Pacaembu.

Os times estiveram no mesmo grupo na Libertadores de 2021. No jogo no Peru, vitória palmeirense por 3 a 2. No duelo no Allianz Parque, o Palmeiras aplicou uma impiedosa goleada de 6 a 0. No histórico geral do confronto, foram 15 partidas entre os clubes, com dez vitórias do time palmeirense, quatro triunfos dos peruanos e um empate.

O time de Abel Ferreira fez a melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento. O Palmeiras foi o líder do Grupo G. Já o Universitario acabou em segundo lugar no Grupo B, com oito pontos, atrás do River Plate-ARG, que somou 12 pontos.

Quem passar do embate entre Palmeiras e Universitario irá enfrentar o ganhador do duelo entre Libertad-PAR e River Plate-ARG nas quartas de final da Libertadores.