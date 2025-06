Palmeiras dá sorte nas oitavas, mas cai na chave de River, São Paulo e Bota

O Palmeiras vai enfrentar o Universitário-PER nas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A equipe de Abel Ferreira deu sorte no sorteio desta vez — no ano passado encarou o campeão Botafogo nesta fase da competição e foi eliminado.

O que aconteceu

O Universitário foi um dos piores segundos colocados da fase de grupos. A equipe peruana se classificou com 8 pontos em grupo com River Plate, Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil. O del Valle também terminou com 8 pontos, mas foi eliminado por conta do saldo de gols.

A campanha do Universitário teve duas vitórias (ambas contra o Barcelona de Guayaquil), dois empates (1 a 1 contra o River Plate na Argentina, e 1 a 1 contra o del Valle em casa) e duas derrotas (1 a 0 para o River em casa, e 1 a 0 para o del Valle no Equador).

Palmeiras e Universitário caíram no mesmo grupos da Copa Libertadores de 2021, quando o Alviverde conquistou seu último título. O Palmeiras venceu os dois jogos: no Peru por 3 a 2 e no Allianz Parque por 6 a 0.

O time comandado por Abel Ferreira caiu em um lado pesado da chave. O Palmeiras pode pegar River Plate ou Libertad nas quartas de final e cruzar na semifinal contra São Paulo x Atlético Nacional-COL ou LDU x Botafogo.

O outro lado do chaveamento tem: Vélez x Fortaleza, Racing x Peñarol, Estudiantes x Cerro Porteño e Internacional x Flamengo.