Palmeiras cria alerta com bola aérea defensiva antes de Mundial

A derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, criou um alerta para o técnico Abel Ferreira. O português viu com preocupação os dois gols tomados em jogadas que nasceram na bola aérea.

O comandante afirmou que terá que trabalhar esse quesito nesta janela sem partidas antes do Mundial de Clubes da Fifa.

"A estratégia na prancheta funciona sempre bem, mas é diferente da realidade. A realidade mostra que temos que ser mais efetivos na abordagem aérea. Temos que atacar a bola e não esperar. Para haver os gols, tem que haver os erros. São aspectos que temos que melhorar, a bola parada sobretudo", declarou.

Diante da Raposa, o Verdão estava sem sua dupla de zaga titular, já que Gustavo Gómez e Murilo foram desfalques por suspensão. Assim, Bruno Fuchs e Micael começaram jogando.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).