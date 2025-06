Palmeiras afasta conselheiro acusado de assédio sexual contra menores de idade no clube social

O Palmeiras afastou, nesta segunda-feira, o conselheiro vitalício Celso Bellini, denunciado por assédio sexual contra menores de idade dentro do clube social.

O afastamento foi decretado após reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que aprovou, por 186 votos a favor e 9 contra, o relatório apresentado pela comissão de sindicância que recomendava o afastamento de Bellini por um ano.

A informação do afastamento do conselheiro foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Adversário definido também na @CopaDoBrasilCBF! ? Enfrentaremos o Corinthians nas oitavas de final da competição nacional! pic.twitter.com/vuKJmV578T ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 2, 2025

Em setembro do último ano, ele já havia sido afastado preventivamente por 90 dias pela presidente Leila Pereira. A mandatária, ainda, determinou a instauração de sindicância para a apuração da denúncia.

Nos últimos meses, a comissão de sindicância colheu depoimentos que comprovaram a veracidade da denúncia e recomendou que Bellini seja proibido de frequentar o clube social do Palmeiras por um ano.

Segundo a denúncia, feita pela Ouvidoria do Palmeiras, Bellini teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninos que pegavam o elevador em um dos prédios da sede do clube, e assediado as garotas ao dizer que "elas bem que poderiam fazer uma brincadeirinha".

É a primeira vez na história do Palmeiras que um conselheiro do clube foi julgado e punido em razão de conduta inadequada praticada contra uma associada do gênero feminino.