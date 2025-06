Onde vai passar o sorteio do mata-mata da Sul-Americana? Veja onde assistir

O sorteio para o mata-mata da Copa Sul-Americana 2025 será realizado nesta segunda-feira (2), a partir das 12h (de Brasília), no Paraguai.

Onde assistir? O sorteio será transmitido pelo UOL, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Com a definição dos classificados, a Conmebol organizou os times das oitavas de final da Copa Sul-Americana em dois potes. No pote 1 estão os líderes da fase de grupos, enquanto o pote 2 reúne os vice-líderes, que ainda disputarão um playoff contra os terceiros colocados vindos da Libertadores.

Entre os brasileiros, apenas o Fluminense garantiu vaga direta nas oitavas ao terminar na liderança de seu grupo. Os demais times do país classificados ficaram com a segunda posição e precisarão disputar o playoff. Já Corinthians, Cruzeiro e Vitória se despediram da competição ainda na fase de grupos.

Confira os potes da Sul-Americana

Pote 1

Mushuc Runa (EQU)

Huracán (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Fluminense (BRA)

Independiente (ARG)

Godoy Cruz (ARG)

Lanús (ARG)

Cienciano (PER)

Pote 2

Alianza Lima (PER) x Grêmio (BRA)

San Antonio Bulo Bulo (BOL) x Once Caldas (COL)

Atlético Bucaramanga (COL) x Atlético-MG (BRA)

Bolívar (BOL) x Palestino (CHI)

Bahia (BRA) x América de Cali (COL)

Independiente del Valle (EQU) x Vasco (BRA)

Universidad de Chile (CHI) x Guaraní (PAR)

Central Córdoba (ARG) x Cerro Largo (URU)

