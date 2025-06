Onde vai passar o sorteio das oitavas da Copa do Brasil? Assistir ao vivo

O sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025 será realizado nesta segunda-feira (2), a partir das 15h30 (de Brasília), na sede da CBF. Antes, às 13h30, ocorre o sorteio da Copa do Brasil feminina.

Onde assistir? O evento será transmitido pelo Canal UOL (TV) e pelo UOL Esporte (YouTube), dentro do programa De Primeira (a partir das 14h).

Nesta fase, os 16 clubes estão em pote único, ou seja, não há restrições para enfrentamentos. A ordem dos mandos de campo também serão definidas por sorteio.

As oitavas de final do torneio mata-mata estão marcadas para os dias 30 de julho (jogos de ida) e 6 de agosto (volta). Os times que avançarem para as quartas de final passarão por novo sorteio para saber quem irão enfrentar.

Veja todos os times classificados para a próxima fase da Copa do Brasil

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Athletico-PR

Fluminense

Botafogo

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco da Gama

Cruzeiro

CRB

CSA

Retrô

Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil