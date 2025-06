Sorteio das oitavas da Libertadores 2025 ao vivo hoje: assista evento agora

Nesta segunda-feira (2), a partir do meio-dia (horário de Brasília), será realizado no Paraguai o sorteio que definirá os confrontos do mata-mata da Libertadores 2025.

Onde assistir? O sorteio será transmitido pelo UOL, no canal do UOL Esporte no YouTube (assista no player acima).

Após o fim da fase de grupos da Libertadores, os 16 classificados foram distribuídos em dois potes. O pote 1 reúne os oito times com melhor campanha, enquanto o pote 2 ficou com os segundos colocados de cada grupo.

Os times do pote 1 enfrentarão os do pote 2, com a vantagem do mando de campo no jogo de volta para as melhores campanhas. Confrontos entre clubes do mesmo grupo são permitidos nesta fase.

Confira os potes da Libertadores

Pote 1

Palmeiras

São Paulo

Racing

River Plate

Estudiantes

Vélez Sarsfield

Internacional

LDU

Pote 2

Botafogo

Peñarol

Flamengo

Fortaleza

Atlético Nacional

Libertad

Universitario

Cerro Porteño

Sorteio do mata-mata da Libertadores