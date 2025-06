O que acontece com o Palmeiras em jogos grandes? Colunistas debatem

O que acontece com o Palmeiras de Abel Ferreira em jogos contra os principais adversários e postulantes a título?

No Posse de Bola, os colunistas Danilo Lavieri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Juca Kfouri debateram por que o Verdão tem decepcionado em partidas decisivas.

Lavieri: Falta alguém que seja regular como protagonista

O que falta para jogos grandes é alguém que consiga chamar essa responsabilidade. Na teoria, o Palmeiras tem esses jogadores. Tem Estêvão, tem Vitor Roque contratado. Só que o Vitor Roque é um garoto de 20 anos, voltou agora, está tentando se readaptar, a gente não sabe como é. E o Estevão é de altos e baixos, está super marcado, não consegue render.

Ontem o Kaiki, lateral do Cruzeiro, estava amarelado e ganhou todos os combates com o Estevão, todos. Então, falta alguém que seja regular como protagonista. A gente está falando da regularidade, do cara que consegue jogar todas as partidas.

O Palmeiras, quando a gente analisa a temporada, inclusive o ano passado, você não pegava um jogador e falava esse cara é o dono do time. É o coletivo -- hoje foi o jogo do Piquerez, hoje foi o jogo do Aníbal. Então, falta alguém que realmente seja a estrela da companhia quando o jogo coletivo não está funcionando.

Danilo Lavieri

Mauro Cezar: Responsabilidade é da comissão técnica

Penso um pouco diferente sobre os protagonistas do Palmeiras. Ano passado, o Estêvão foi sim protagonista. Esse ano não está sendo, mas ano passado ele foi — resolveu uma porção de jogos pro Palmeiras, carregou nas costas. O Palmeiras não foi o campeão brasileiro num jogo com o Botafogo que o técnico errou tudo. Ele mexe mal no time e acaba de perder o jogo. Mas o Estêvão carregava o time, e o ano anterior foi o Endrick. Um com final feliz e o outro sem final feliz para o Palmeiras.

Todas as contratações têm o aval do técnico e da comissão técnica. Será que a Leila Pereira e o Anderson Barros contratam sem perguntar? Então, ele [o técnico] tem que se virar. O Vitor Roque, 25 milhões de euros para ser reserva? O Paulinho custou perto disso: se contarmos os 18 milhões mais os jogadores envolvidos na negociação, dois atletas cedidos ao Atlético-MG, também vai bater perto de 25 milhões. Você tem dois jogadores de 50 milhões de euros e eles não jogam?

Agora, mais do que nunca, todo o holofote está em cima de quem? Da comissão técnica do Palmeiras -- tem que fazer o time funcionar. E com mais jogadores de qualidade, tem que oferecer repertório, outras formas de atuar. É simples assim.

Mauro Cezar

Arnaldo: Questão do Palmeiras com jogos grandes é antiga

É o jeito de pensar o futebol, de ver o futebol. O Palmeiras ter Vitor Roque e Paulinho na reserva hoje é uma opção. Paulinho está se recuperando e tal. O Vitor Roque foi opção do Abel começar no banco contra o Cruzeiro. A questão do Palmeiras em relação a jogos grandes, adversários grandes, embates grandes, é antiga, não é deste ano. Ela vem de longe.

O ano passado o Palmeiras caiu nos sorteios com Botafogo e Flamengo e aí o Palmeiras não passou. Eram jogos grandes, embates grandes. E no Brasileirão foi ultrapassado pelo Botafogo no final. O que tinha o Palmeiras? Uma força muito grande em jogos fora de casa, a dificuldade de ser batido como visitante, e o desempenho na fase de grupos da Libertadores. Agora, fase de grupos da Libertadores não garante título, só garante melhor campanha. Então, agora o Palmeiras vai ser desafiado mata-mata.

O Palmeiras, para ser campeão de qualquer coisa das três frentes, ele vai precisar ganhar um jogo grande. E isso é um desafio para o Abel.

Arnaldo Ribeiro

Juca: Se o Palmeiras não é para jogo grande, está tudo perdido

Me preocupa muito quando vejo o Danilo Lavieri dizer que o Palmeiras não é para jogo grande. Para quem está indo ao Mundial certo de que o Palmeiras enfim o conquistará, suponho que ali haja jogos grandes. E se o Palmeiras não serve para jogos grandes, está tudo perdido, resta o Flamengo.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra