'Tu é muito ruim': o que Neymar disse para o juiz, segundo leitura labial

Expulso após marcar um gol de mão diante do Botafogo, Neymar teve longas discussões com o árbitro do jogo e revidou provocações da torcida adversária na Vila Belmiro. Os cariocas venceram o jogo por 1 a 0.

O que aconteceu

O dublador Velloso, especialista em leitura labial, publicou em sua conta no X (antigo Twitter) os 'melhores momentos' de Neymar. O atacante, por exemplo, disparou contra o árbitro Davi Lacerda após levar o cartão amarelo por acertar Jair na etapa inicial.

Neymar: Ei, você tá de brincadeira, p...? Tá cego? Eu só encostei nele, pô. Quem te pediu? Quem te pediu para dar o cartão? Eu só levantei o pé e tu dá amarelo. Isso é falta de jogo. Tu é muito ruim, mano. São horríveis. É minha opinião. Você é muito ruim, tem que melhorar

Árbitro: Isso aí já é desrespeito, velho. Você também é.

O craque voltou a atacar o árbitro pouco depois, após ter a camisa puxada por um adversário. "Dá amarelo também, seu merda".

Neymar também teve um embate com a torcida do Botafogo. O atacante santista caiu na provocação e fez promessa em direção aos aficionados.

Neymar: Vocês são tudo pequenininho. Aqui é Santos, p...! Vai tomar no c... Eu vou fazer o gol e vou aí...

Expulsão e pedido de desculpas

O camisa 10 foi expulso no segundo tempo do duelo contra o Botafogo. O vermelho surgiu quando Neymar tentou completar um cruzamento de Rollheiser que desviou em John já na casa dos 30 minutos.

Assim que o goleiro do Botafogo tentou fazer a defesa, a bola bateu na coxa do atacante e subiu — neste momento, um zagueiro do time carioca tentou cortar o lance.

Neymar tentou cabecear, mas acabou dando um soco na bola — que parou nas redes do Botafogo. O gol não foi validado.

Diante da mão na bola, o árbitro Davi Lacerda aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante, que deixou o gramado mais cedo.

Após a partida, ele usou o Instagram para se desculpar com os torcedores, mas criticou o juiz pela aplicação do primeiro amarelo.