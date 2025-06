Neymar não vai deixar nada para o Santos, diz Mauro Cezar: 'Qual o lucro?'

A volta de Neymar não deu retorno algum para o Santos, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar criticou a expulsão de Neymar na derrota do Peixe para o Botafogo e questionou o custo-benefício da presença do jogador.

Como é que o Santos se submete a isso, gente? Como é que o Santos, o torcedor que ama o clube, se curva a alguém dessa maneira? Tem gente que se curva a um jogador de futebol dessa maneira. O que ele entrega pro Santos? Entregou lá atrás. Eu fico indignado, cara. Porque no futebol o que é mais importante? É o amor do torcedor pelo clube.

Que distorção da realidade, que coisa doentia, sabe? Ele não vai deixar nada pro Santos. Ah, aumentou a publicidade. Tá bom, aumentou. E aí, deu lucro? Vamos ver o balanço do Santos, será que o lucro do Neymar vai aparecer? Qual o lucro? O time está na zona de rebaixamento e não ganha de ninguém.

Mauro Cezar

Segundo o colunista, o desempenho de Neymar no futebol brasileiro só surpreende quem se iludiu.

Tudo é tão óbvio. Alguém achava que ele ia jogar e arrebentar? Ah, no Brasil ele vai destruir. Philippe Coutinho está destruindo aqui no Brasil? Não, por quê? Porque fisicamente não consegue jogar.

O Oscar está destruindo no São Paulo? Não, está machucando. Lucas fez bons jogos, mas está machucado. No caso do Neymar, a certeza é de que não ia dar certo, por quê? Porque está o tempo todo machucado. Por que ele renderia no Santos? Isso é uma ilusão.

Mauro Cezar

Neymar pode ter disputado sua última partida pelo Santos em sua segunda passagem pelo clube. Com contrato até o fim do mês, ele só continuará caso renove seu vínculo.

