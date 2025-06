Maycee Barber quebra o silêncio e pede desculpas por cancelamento de luta no UFC

Não demorou muito para que Maycee Barber se posicionasse sobre o polêmico desfecho do UFC Vegas 107. Um dia após receber um veto médico e ser impedida de competir na luta principal do evento, a peso-mosca (57 kg) quebrou o silêncio. E, ao que tudo indica, a situação realmente foi delicada. Através de suas redes sociais, 'The Future', como a americana é conhecida, compartilhou registros de bastidores - sendo, inclusive, transportada de maca para a emergência de um hospital local (veja abaixo ou clique aqui).

Na legenda da publicação, entretanto, Barber não explicou exatamente o que de fato ocorreu momentos antes do combate. A americana se ateve apenas a pedir desculpas para os membros da alta cúpula do Ultimate. Sua adversária, Erin Blanchfield, havia adiantado ainda no sábado, durante a coletiva de imprensa pós-show, que Maycee tinha sofrido uma convulsão às vésperas do duelo.

"Não era o que eu tinha planejado para uma postagem de domingo. Obrigada a todos pelas orações e apoio. Devo um pedido de desculpas ao UFC, Mick Maynard, Dana White, Sean Shelby e Erin Blanchfield. PS: minha vida não está uma bagunça, isso é apenas uma situação ruim. Vamos resolver tudo e voltaremos", declarou Barber, em sua conta oficial no 'Instagram'.

Balde de água fria

O cancelamento de última hora jogou um verdadeiro balde de água fria nos fãs e imprensa ao redor do mundo. Mais do que isso, Valentina Shevchenko estava presente no Apex para acompanhar o combate de perto. Campeã peso-mosca (57 kg), 'Bullet' sabia que sua próxima adversária poderia sair do confronto entre Barber e Blanchfield, duas atletas que figuram no top 5 do ranking da categoria.

O desfecho também culminou em um dos eventos do UFC com menos lutas disputadas dos últimos tempos - tendo somente nove confrontos realizados, número bem menor que a média habitual. Agora resta saber quais serão os próximos passos de Erin e Maycee, visto que remarcar tal duelo parece não ser uma possibilidade cogitada, ao menos não por Blanchfield e sua equipe.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por @mayceebarber

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok