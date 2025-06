Mattos aprova, e Santos negocia a contratação do volante Willian Arão

O Santos negocia a contratação do volante Willian Arão.

O que aconteceu

O Santos tenta fechar com Willian Arão. O volante está livre no mercado após passagem pelo Panathinaikos, da Grècia.

A negociação foi iniciada pelo ex-CEO Pedro Martins e agora aprovada por Alexandre Mattos, novo chefe do futebol do Peixe. O dirigente será anunciado pelo clube da Vila Belmiro nos próximos dias.

Arão é alvo do Santos desde o início do ano. O Peixe ficou perto de contratá-lo nos primeiros meses da temporada.

Há um acordo financeiro encaminhado com Willian Arão, mas o Santos prega cautela mesmo assim. O entrave atual é a avaliação da família sobre voltar ou não a morar no Brasil.

Alexandre Mattos vai tentar finalizar esse acerto nos próximos dias. Pedro Martins fez a transição para o novo comandante do departamento e atualizou o gerente Guilherme Sousa de todas as negociações.

Willian Arão tem 33 anos e pode jogar como primeiro ou segundo volante e também como zagueiro. O Santos o vê como potencial dupla para Zé Rafael. O técnico Cleber Xavier está animado com essa possibilidade.

Arão jogou 39 vezes na última temporada europeia, 33 vezes como titular. Ele não teve lesões consideráveis nos últimos meses e foi bem avaliado pelos analistas de mercado.

Revelado pelo Corinthians após passar pela base do São Paulo, Willian Arão jogou por Portuguesa, Chapecoense, Atlético-GO e fez história com oito anos no Flamengo antes de passar por Fenerbahçe e Panathinaikos. Ele venceu a Libertadores pelo Corinthians e Flamengo, além de campeonatos estaduais e nacionais. No Fener, conquistou a Copa da Turquia. No Panathinaikos, ergueu a Copa da Grécia.