Marcílio Dias bate o São Luiz-RS e chega à quarta vitória seguida na Série D

O Marcílio Dias venceu o São Luiz-RS por 3 a 0 nesta segunda-feira, pela sétima rodada da primeira fase da Série D, no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC). Alex Gonçalves, Levi e Rafael Oller marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Marcílio Dias chegou ao seu quarto triunfo consecutivo na Série D. A equipe ocupa a vice-liderança do Grupo A8, com 14 pontos. Já o São Luiz é o sexto, com seis unidades. Apenas os quatro primeiros colocados de cada chave avançam à próxima fase.

As duas equipes se reencontram no próximo sábado, pela oitava rodada da Série D. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio 19 de Outubro.

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. De pênalti, Alex Gonçalves bateu no canto esquerdo e correu para o abraço.

Já aos cinco minutos da etapa complementar, Levi recebeu pelo lado esquerdo, entrou na área e finalizou cruzado para balançar as redes.

O Marcílio Dias fechou a conta aos 22. Pedroso cruzou na área para Rafael Oller, que concluiu de primeira para o fundo das redes.