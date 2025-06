Mano Menezes celebra vitória do Grêmio e explica boa partida: "Grupo diferente de quinta-feira"

Neste domingo, o Grêmio visitou o Juventude pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0. Mano Menezes comentou a gestão de elenco que possibilitou ter jogadores mais descansados para a partida e parabenizou seus atletas.

A SERRA É AZUL: Juventude 0x2 #Grêmio

Na estreia da nossa camisa 2, a Maior do Sul cantou mais alto no Alfredo Jaconi e viu Braithwaite e Cristian Olivera balançarem as redes. Mais uma vitória para o Tricolor no #Brasileirão2025! VAMOOOOSSS! ?? pic.twitter.com/UHsY2xY4Km ? Grêmio FBPA (@Gremio) June 1, 2025

"Não tivemos jogo no meio da semana para esse grupo que entrou hoje em campo. Certamente não teríamos capacidade de fazer um jogo assim se tivéssemos jogado na quinta-feira. São escolhas duras que devem ser feitas e que às vezes são incompreendidas pela parte externa, mas não podemos falar sobre tudo. Hoje os jogadores puderam entregar uma disputa mais intensa durante todos os 90 minutos. Fomos muito mais intensos, isso é saúde. Quando se está desgastado, você nunca está inteiro para nenhum jogo", explicou Mano.

Apesar de contar com jogadores mais descansados, o comandante do Grêmio reconheceu a dificuldade imposta pelo Juventude jogando em casa.

"Estamos muito contentes com a atuação da equipe. Foi uma atuação muito consistente, acho que é o adjetivo certo para definir o que fizemos hoje. Iniciamos o jogo bem conscientes do que queríamos fazer, fomos cada vez melhorando um pouco mais. Saímos daqui com uma vitória muito justa e que nos dá o alento, a confiança para saber que podemos mais e vamos fazer mais em curto espaço de tempo com os jogadores que estão no nosso elenco. Hoje disputamos todas as bolas, contra um adversário muito difícil, e estamos contentes exatamente por termos feito a nossa parte", completou o treinador.

Temporada do Tricolor

A vitória levou o Grêmio à 12ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos. O Tricolor Gaúcho venceu quatro partidas, empatou três e perdeu outras quatro. Além do Brasileiro, a equipe disputará as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso do Grêmio será no dia 12 de junho, devido à Data Fifa. A partida será na Arena do Grêmio, às 20h (de Brasília), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.