Magnus Carlsen perde em torneio de xadrez para indiano de 19 anos e reação repercute

O multicampeão de xadrez Magnus Carlsen perdeu neste domingo para o jovem prodígio indiano de 19 anos, Gukesh D, jogando em casa no Norway Chess 2025, realizado em Stavanger, na Noruega. Aos 34 anos, Carlsen ficou irritado após a derrota e chegou a bater com força na mesa.

Durante a partida, o norueguês cometeu um erro decisivo quando estava próximo de mais uma vitória, permitindo que Gukesh, o campeão mundial mais jovem da história, encontrasse recursos para resistir e virar a disputa, enquanto Carlsen sucumbia com o pouco tempo.

Após o episódio, Magnus Carlsen voltou rapidamente à mesa para se desculpar e apertar a mão do oponente, saindo visivelmente frustrado com o resultado. Nesta segunda-feira, ele voltou a apresentar um desempenho irregular ao empatar com o número dois do mundo, o americano Hikaru Nakamura.

"Perder sempre dói, mas pelo menos quando você perde fazendo algo que realmente gosta, é mais fácil lidar", disse Carlsen nesta segunda-feira.

O duelo marcou o retorno de Carlsen ao xadrez clássico desde a Olimpíada de Xadrez, em setembro de 2024. Considerado o maior enxadrista da história, acumulando diversos títulos e liderando o ranking mundial, ele já manifestou frustrações em relação ao esporte.

Recentemente, o norueguês tem se dedicado ao Freestyle Chess, ou Chess960, uma modalidade em que a posição inicial das peças é sorteada, reduzindo o impacto das aberturas pré-determinadas e o auxílio dos computadores.