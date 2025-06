Luis Fabiano exalta Dunga na seleção: 'quem fez trabalho melhor depois?'

Titular do Brasil na Copa do Mundo de 2010, Luis Fabiano deu detalhes dos bastidores do Mundial na África do Sul e fez elogios a Dunga não só pelo futebol apresentado pela seleção, mas também por bater de frente com 'muita gente grande'.

O que aconteceu

Não tem o que falar do Dunga. O Dunga bateu de frente com muita gente grande, porque ele queria fechar a seleção, dar tranquilidade ao trabalho e não fazer aquele oba-oba que foi 2006, muito aberto Luis Fabiano, ao Charla Podcast, em fevereiro de 2025

Em 2010, precavido após o criticado "oba oba" de 2006, o então técnico Dunga optou por um período de quase clausura ao levar a seleção para treinar no Centro de Treinamento do Atlético-PR - CT do Caju -, em Curitiba. O grupo que se preparava para a Copa na África do Sul não tinha quase nenhum contato com imprensa e torcida.

A política de Dunga chegou a incomodar patrocinadores e imprensa. Após alguns dias de debate, a CBF abriu uma atividade para cerca de 400 torcedores.

Ele acabou desagradando algumas pessoas que aproveitaram o momento da derrota para inventar um monte de situação que não tinha. Se for olhar trabalho por trabalho, depois do Dunga quem fez um trabalho tão bom? De ganhar Copa América, Copa das Confederações, mostrar um time unido, entrosado...

Dunga levou a seleção brasileira às quartas de final do Mundial. O time foi eliminado pela Holanda depois de fazer um grande primeiro tempo, abrir 1 a 0 e levar a virada depois de Felipe Melo ser expulso por uma dura entrada em Robben. Robinho fez o gol brasileiro, enquanto Sneijder marcou os dois da vitória de 2 a 1 da seleção holandesa.

A gente jogava de igual para igual com qualquer seleção. Infelizmente, quando perde, os aproveitadores acabam batendo mais do que deveriam. Mas o trabalho do Dunga é excelente

Ex-São Paulo, Luis Fabiano deixou a Copa do Mundo de 2010 com três gols na conta. Ele foi às redes contra Costa do Marfim, duas vezes, na fase de grupos, e Chile, nas oitavas de final.

Dunga foi demitido do comando dois dias após a eliminação do Brasil. No período em que esteve à frente da seleção brasileira, entre 2006 e 2010, o técnico foi campeão da Copa América, em 2007, e da Copa das Confederações, em 2009.

Elano: Dunga comprou briga a pedido dos jogadores

Como o UOL contou em 2014, o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2010, no CT do Caju, em Curitiba, marcou o início de um intenso atrito entre o técnico Dunga e a imprensa. A relação, que não era amistosa, via até então algumas respostas atravessadas e irônicas do treinador. Mas a partir do mês de junho daquele ano, Dunga passou a interferir e limitar o trabalho da imprensa.

Seleção isolada, entrevistas exclusivas vetadas e treinos fechados. Comprar essa briga, no entanto, não foi algo espontâneo do treinador. Quatro anos depois, o meia Elano, titular daquele time e um dos mais importantes atletas da primeira Era Dunga como treinador, revelou: foram os jogadores que pediram para que Dunga se comportasse daquela forma.

Não era ele. Naquele momento pediram para ele ser daquele jeito. Ele não é culpado sozinho. Muitas coisas que ele fez foram por questionamentos e pedidos dos jogadores. De nós. Eu estarei sempre do lado dele. Tem situações pessoais e coisas que aconteceram que só ele e a imprensa podem se resolver. Mas a parte de trabalho foi um pedido de nós jogadores Elano em entrevista ao UOL Esporte, em 2014

Os atritos explodiram durante a Copa, com os insultos de Dunga ao jornalista Alex Escobar, da Rede Globo, em entrevista coletiva após a vitória sobre a Costa do Marfim. Logo depois, conforme publicado pelo UOL Esporte, o motivo do atrito foi o veto de Dunga à participação de jogadores em entrevistas exclusivas para o programa dominical "Fantástico" - a Globo chegou a negociar as entrevistas com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, algo que o treinador conseguiu barrar.