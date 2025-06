Luis Enrique vê europeus em vantagem no Mundial, mas não descarta surpresas

O técnico Luis Enrique, do PSG, vê os clubes europeus "em vantagem" no Super Mundial de Clubes por terem mais estrelas do que os rivais de outros continentes. Ele, no entanto, não descarta surpresas no mata-mata e disse o motivo de achar que os sul-americanos não são mais fortes do que poderiam.

O que aconteceu

Luis Enrique destacou o poder de mercado dos europeus. Contar com estrelas de todas as partes do mundo torna os europeus mais "favoritos" ao título do Super Mundial.

É claro que nós, times europeus, estamos em vantagem nesse sentido porque temos os melhores jogadores da Europa e também da África, Américas e Ásia. Acho que os times daqui são realmente os favoritos ao título do Mundial de Clubes, mas o futebol tem o hábito de causar surpresas, especialmente em torneios curtos como este. Luis Enrique, à Fifa

O treinador do PSG não descarta surpresas no mata-mata. Ele, inclusive, destacou que se os sul-americanos tivessem seus principais jogadores, o prognóstico poderia ser mais equilibrado.

No papel, as equipes europeias são os lados a serem batidos. Não tenho dúvidas de que, se os jogadores sul-americanos estivessem jogando no Brasil, Argentina ou Uruguai, as equipes das Américas teriam mais chances e talvez as equipes africanas também [...] Não vamos esquecer que, quando você chega às oitavas de final, em todas as partidas a partir de então — quartas de final, semifinal e final — é um cenário em que o vencedor leva tudo. Isso muitas vezes acaba produzindo surpresas, mas acho que nós, equipes europeias, temos mais chances de conquistar o título. Luis Enrique

O PSG terá o Botafogo pela frente. A equipe francesa está no grupo ao lado do Glorioso, além de Atlético de Madri e Seattle Sounders. Devido ao chaveamento, os franceses ainda podem encarar o Palmeiras nas oitavas de final, caso um passe em primeiro e o outro em segundo nas suas chaves.

O time de Luis Enrique chega embalado para o Mundial de Clubes. O PSG conquistou a Champions League pela primeira vez no último sábado, mas o treinador que dar descanso aos jogadores para que o elenco chegue bem para o novo torneio.