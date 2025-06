Luis Enrique elege quem deve vencer Bola de Ouro: 'sem nenhuma dúvida'

Luis Enrique já tem seu voto para quem deve ser o vencedor da próxima Bola de Ouro, premiação da revista "France Football" que elege o melhor jogador da temporada.

O que aconteceu

O técnico do PSG acredita que Dembélé merece ganhar o prêmio. Ele foi um dos destaques do time parisiense na inédita campanha do título da Liga dos Campeões, conquistado no último sábado (31) após goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

As pessoas se preocupam com a quem vai ser dada a Bola de Ouro. Eu daria a Bola de Ouro a Ousmane Dembélé só por como jogou essa final. Isso é liderar uma equipe Luis Enrique, em coletiva pós-jogo

Luis Enrique acredita que há inúmeros motivos para seu jogador ser eleito melhor jogador do mundo na temporada. Para o treinador, ele foi peça decisiva na decisão da Champions League, apesar de não ter balançado as redes — Hakimi, Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu decretam a vitória na Allianz Arena.

Creio que merece a Bola de Ouro sem nenhuma dúvida. Não só pelos títulos, não só pelos gols, mas por como pressionou durante toda a temporada, especialmente nessa final. Dembélé pressionou Sommer, Acerbi e qualquer defensor com uma intensidade que não os permitia ter tempo para pensar

Dembélé faz a melhor temporada da sua carreira. Artilheiro da equipe, ele marcou 33 gols e deu 14 assistências em 49 jogos pelo PSG.

Dembélé está no PSG desde 2023. Antes, o atacante francês de 28 anos passou por Barcelona, Borussia Dortmund e Rennes, clube pelo qual foi revelado.