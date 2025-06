Luciano dá volta por cima no ano e vira jogador mais decisivo do São Paulo

O atacante Luciano vive mais uma temporada de altos e baixos no São Paulo, mas deu a volta por cima e já é o jogador mais decisivo do Tricolor no ano.

O que aconteceu

Luciano marcou sete gols decisivos em 2025 e é o líder do time no quesito. A estatística leva em consideração gols que mudam a pontuação do São Paulo no jogo: gols que deixam o Tricolor na frente no placar ou empatam a partida, ainda que momentaneamente.

O camisa 10 soma nove gols no ano, atrás apenas de André Silva, que tem 11, na artilharia geral do time. Apenas dois gols de Luciano em 2025 não foram decisivos. André Silva é o vice-líder do quesito com seis gols decisivos.

Depois da dupla, Ferreirinha é o terceiro colocado com quatro gols decisivos, seguido por Calleri, com três. Lucas e Ryan Francisco tem dois cada um, enquanto cinco atletas fecham a lista com um gol: Arboleda, Sabino, Lucas Ferreira, Oscar e Alisson.

Titular no começo do ano, Luciano chegou a amargar uma sequência de apenas dois jogos como titular em nove partidas. Nos últimos cinco jogos, no entanto, foi titular em quatro e marcou três gols.

Luciano está perto do seu 100º gol com a camisa do São Paulo. No Tricolor desde 2020, o camisa 10 soma 94 bolas na rede.

No Brasileirão, o atacante marcou 54 vezes e igualou Careca como quarto maior goleador tricolor no torneio. À frente deles estão Luis Fabiano (108), Serginho Chulapa (83) e Rogério Ceni (65).

Luciano já é o 22º maior artilheiro da história do Tricolor e o terceiro maior goleador do século, atrás apenas de Luis Fabiano (212) e Rogério Ceni (112).