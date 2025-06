Luciano aproveita ausências no ataque do São Paulo e vive fase mais artilheira do ano

O São Paulo foi derrotado pelo Bahia, no último sábado, por 2 a 1, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Autor do gol do Tricolor, Luciano vive a fase mais artilheira da temporada.

Nos últimos quatro jogos, sendo titular em três oportunidades, Luciano tem três gols marcados. O meia-atacante balançou as redes na derrota contra o Bahia (2 a 1), pelo Campeonato Brasileiro, e nas vitórias sobre o Talleres-ARG (2 a 1), pela Copa Libertadores, e Náutico (2 a 1), pela Copa do Brasil.

Além disso, Luciano sofreu o pênalti que resultou no gol da vitória sobre o Grêmio (2 a 1), pela nona rodada do Brasileiro, no dia 17 de maio.

Neste sábado, quando o Bahia já vencia a partida por 2 a 0, Luciano aproveitou o pênalti cometido por Jean Lucas em Lucas Ferreira e descontou para o Tricolor. Esse foi o primeiro gol do meia-atacante no Campeonato Brasileiro.

Na temporada, Luciano tem oito gols e três assistências, em 28 jogos disputados.

Desfalques do São Paulo

A boa fase de Luciano aparece no momento em que o técnico Luis Zubeldía precisa lidar com diversos desfalques no setor ofensivo do São Paulo.

Jonathan Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda) estão no departamento médico.

Agora, o Tricolor espera usar a data-Fifa para recuperar alguns jogadores. O São Paulo volta a campo apenas no dia 12 de junho, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

A equipe paulista ocupa a 13ª posição, com 12 pontos. O Cruzmaltino é o 15º colocado, com dez pontos somados.

Na sequência, o Campeonato Brasileiro pausa para a disputa do Mundial de Clubes.