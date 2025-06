Leverkusen rejeita nova proposta do Liverpool por Wirtz, diz jornal

O Bayer Leverkusen teria recusado nova proposta do Liverpool por Florian Wirtz e exige 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 974 milhões) para liberar o meia. A negociação, no entanto, está longe de um desfecho.

A meta do Leverkusen é clara e não permite margem para negociação. De acordo com o jornal Bild, a oferta mais recente do Liverpool, que engloba um pacote de 135 milhões de euros (aproximadamente R$ 877 milhões) em contratos fixos e variáveis, teria sido recusada.

Wirtz parece estar cada vez mais próximo dos Reds, mas o Leverkusen mantém postura firme diante da negociação. Após o acerto entre o clube inglês e o jogador, falta agora que os clubes cheguem a um denominador comum.

Números de Wirtz pelo Bayer Leverkusen

O jogador tem 195 jogos pelo clube alemão, balançou as redes 57 vezes e deu 63 assistências aos seus companheiros. Na temporada passada, foram 18 gols e 20 assistências ao longo do Campeonato Alemão conquistado pelo Leverkusen.