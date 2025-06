Jorginho joga o Super Mundial pelo Flamengo? Mattos explica situação

O Flamengo aguarda o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho ainda esta semana para reforçar a equipe e conta com ele para a disputa do Super Mundial, disse Rodrigo Mattos, na Live do Flamengo.

Jorginho, 33, disputou 27 jogos pelo Arsenal na última temporada, e teria que abrir mão de um bônus para defender o Flamengo no Super Mundial.

Braz: Jorginho abrirá mão de um valor a receber do Arsenal

O Jorginho é aguardado essa semana no Flamengo, para a disputa do Super Mundial de Clubes. Provavelmente ele vai abrir mão do que ele tenha a receber do Arsenal.

Bruno Braz

Mattos: Não adianta dar sorte e não confirmar

Eu falei hoje com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Ele me disse que é certo que ele jogue [o Super Mundial]. E que já era certo antes. Essa discussão foi fechada quando o Flamengo acertou a contratação dele. O entendimento hoje no Flamengo é que ele joga. Eventuais reforços é que não devem chegar para a competição.

Rodrigo Mattos

O meio-campista viveu seu auge na temporada 2020/21, quando foi campeão da Liga dos Campeões e do Mundial, com o Chelsea, e da Eurocopa, com a seleção italiana. Ele terminou o ano sendo eleito o terceiro melhor jogador do mundo na Bola De Ouro. Apenas Lionel Messi e Robert Lewandowski ficaram à frente dele.

O Flamengo estreia na competição intercontinental no próximo dia 16 (segunda), quando encara o Espérance (TUN). As equipes estão no Grupo D, ao lado de Chelsea (ING) e LAFC (EUA).

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.