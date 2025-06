Jon Jones revela negociações de bastidores e cita acordo com Tom Aspinall e UFC; entenda

Pela primeira vez nos últimos meses, Jon Jones mudou o tom e animou os fãs de MMA ao abordar uma eventual superluta contra Tom Aspinall. No último fim de semana, o campeão linear dos pesos-pesados do UFC liderou um seminário de artes marciais em Phuket, cidade na Tailândia. Após a cerimônia, 'Bones' promoveu uma sessão de perguntas e respostas com os participantes da atividade. E, como não poderia deixar de ser, o veterano foi questionado sobre a possível unificação dos títulos da categoria do Ultimate.

No primeiro momento, Jones reagiu à pergunta com uma risada. Em seguida, diante de dezenas de fãs, o americano revelou que negociações estão em curso nos bastidores entre as partes envolvidas no confronto (veja abaixo ou clique aqui). Sem se comprometer, o 'GOAT' do MMA não garantiu que irá, de fato, enfrentar Aspinall. Em contrapartida, seu posicionamento, diferentemente dos anteriores mais pessimistas, renovou o 'hype' para o eventual duelo contra o rival inglês.

"Eu estava esperando por essa (risos). O UFC, eu e Tom, todos nós temos muitas coisas acontecendo nos bastidores. Eles são uma das maiores organizações dos esportes e agora Tom e eu concordamos em esperar o UFC fazer o anúncio, então legalmente não posso falar sobre isso (luta com Aspinall)", respondeu 'Bones', em um vídeo divulgado pelo perfil 'Fynnwg', no TikTok, e replicado pela página 'Red Corner MMA'.

Novela com indícios distintos

Aparentemente o grande impeditivo de tirar o combate do papel é a falta de acordo entre as três partes envolvidas: Jones, Aspinall e Dana White - o intermediário. Enquanto o presidente do UFC esbanja confiança e garante que irá realizar a superluta ainda em 2025, 'Bones' dá indícios na direção contrária. De férias na Tailândia, o campeão linear dos pesados já deu pistas de que sua carreira no MMA pode ter chegado ao fim. Em meio ao impasse, Tom - dono do cinturão interino - alterna declarações otimistas e pessimistas sobre o eventual confronto enquanto aguarda a definição de seu futuro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por RED CORNER MMA (@redcorner.mma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok