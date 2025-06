Jon Jones expõe lado sombrio da rivalidade com Daniel Cormier

Ícone do MMA e considerado por muitos o maior lutador da história, Jon Jones abriu o coração ao relembrar a intensa rivalidade que viveu com Daniel Cormier no auge de suas carreiras. Em entrevista ao canal do 'Youtube' 'DeepCut with VicBlends', o atual campeão dos pesos-pesados do UFC admitiu que, ao contrário de suas demais lutas, o confronto com 'DC' foi movido por sentimentos pessoais - e negativos.

'Bones' contou que foi a única vez em que entrou no octógono dominado pelo ódio, sentimento que o impulsionou a treinar com ainda mais intensidade. Mas também aproveitou para ressaltar que a situação despertou um lado que hoje prefere deixar no passado.

"Eu luto por amor. Amo esse esporte, os fãs, o dinheiro, tudo isso. Mas com o Cormier havia ódio. Um sentimento tão forte que me fez treinar até no Natal, porque eu simplesmente não suportava a ideia de perder para ele. Foi o que me motivou a vencer, mas não quero mais agir a partir dessa energia", revelou.

A rivalidade foi marcada por provocações públicas, entrevistas inflamadas e até uma discussão vazada nos bastidores da ESPN, na qual chegaram a trocar ameaças de agressão. Segundo Jones, em determinados momentos, o conflito quase extrapolou os limites do esporte.

"Daniel era o único cara com quem eu realmente poderia ter brigado na rua. E, na verdade, nós brigamos mesmo, no saguão do MGM Grand, antes da luta. Era um daqueles casos de 'viu, brigou'. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aquela preparação movida a ódio provavelmente tirou anos das nossas vidas", destacou.

Encontros

Jones e Cormier se enfrentaram duas vezes no octógono. No primeiro duelo, em janeiro de 2015, o então campeão venceu por decisão unânime. Já no reencontro, em julho de 2017, o norte-americano venceu por nocaute no terceiro round - resultado posteriormente anulado após um teste antidoping positivo.

