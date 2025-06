Jogadores do PSG dividirão bônus da Champions com funcionários, diz jornal

Os jogadores e a comissão técnica do PSG irão dividir o bônus pelo título da Liga dos Campeões com os cerca de 700 funcionários do clube, segundo publicou o jornal francês Le Parisien.

O que aconteceu

A ação faz parte de uma promessa do presidente Nasser Al-Khelaifi. Na mensagem de Ano Novo aos funcionários, em janeiro, ele havia prometido que o bônus reservado aos jogadores e comissão técnica por um eventual título da Liga dos Campeões seria compartilhado com eles.

A sugestão do presidente foi aprovada por jogadores e comissão técnica. "Antes desse anúncio, o presidente obviamente tomou o cuidado de sondar os jogadores e a comissão técnica sobre suas intenções. Todos deram seu aval", diz trecho do jornal francês.

O valor do bônus não foi revelado. "Ninguém sabe com base em que será feita a distribuição, já que o valor do bônus reservado aos jogadores permanece secreto por enquanto", diz o Le Parisien. "Os funcionários não têm a menor ideia do valor que será repassado", complementa.

O PSG atropelou a Inter de Milão na decisão e goleou o time italiano por 5 a 0 na Allianz Arena, no sábado. O time parisiense conquistou o primeiro título da Liga dos Campeões de sua história.