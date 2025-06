Jogadores começam a se apresentar à Seleção para primeiros jogos de Ancelotti

Os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começaram a se apresentar à Seleção Brasileira domingo, em São Paulo. A maior parte dos atletas chegou à noite no hotel onde a delegação ficará concentrada.

Ao todo, 14 jogadores já se encontram com a delegação: Vanderson, Bento, Richarlison, Alexsandro, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Éderson, Alisson, Raphinha, Andreas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinicius Jr. e Hugo Souza.

Estêvão, que defendeu o Palmeiras na derrota de 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, chegará ainda nesta madrugada. Os demais convocados desembarcarão na capital paulista ao longo desta segunda-feira.

Nesta noite, Ancelotti e sua comissão técnica assistiram ao empate sem gols entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante italiano fará o seu primeiro treino à frente da Seleção nesta segunda-feira. A atividade acontece às 16h (de Brasília), no CT Joaquim Grava.

Nesta data Fifa, o Brasil encara o Equador, na quinta-feira, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, a equipe recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada.

Ancelotti, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação da Seleção nas Eliminatórias. A Amarelinha venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.