Fonseca tem ranking maior que integrantes do top 5 e lendas do tênis aos 18

João Fonseca ainda está começando a trilhar sua carreira no tênis, mas já empilha recordes quebrados e possui uma posição no ranking superior a de integrantes do atual top 5 e ídolos do esporte quando eles também tinham 18 anos e nove meses.

Astros precoces

Fonseca só completará 19 anos no final de agosto, mas já está perto do top 50 do ranking. O brasileiro começou a disputa em Roland Garros como o número 65 do mundo, avançou até a terceira rodada e aparece atualmente em 56º no live ranking.

Sua posição é melhor do que a do atual número 1 quando tinha sua idade, e também supera outros dois integrantes do top 5 da ATP. Aos 18 anos e nove meses, Sinner (#1) estava em 73º, enquanto Zverev (#3) era o 70º da lista e Draper (#5), que eliminou João em Paris, ocupava a 290º colocação. Já Alcaraz (#2) aparecia em 19º, e Fritz (#4), em 60º.

João também está à frente de Djokovic na comparação e fica perto de outras duas lendas do Big Four. O sérvio era o 72º do mundo quando estava prestes a fazer 19. Federer estava em 54º, Murray em 60º e apenas Nadal destoava precocemente, em 31º.

João Fonseca em partida contra o britânico Jack Draper pela terceira rodada de Roland Garros. Imagem: JULIEN DE ROSA / AFP

Ele leva ampla vantagem em relação a Guga aos 18. O maior tenista brasileiro entre os homens havia acabado de entrar no top 300 na época e ainda não disputava os principais torneios na mesma idade de Fonseca. Gustavo Kuerten deu seu cartão de visitas internacional aos 20, quando venceu seu primeiro título em Roland Garros.

Entre os citados, apenas Nadal e Alcaraz haviam conquistado um título com a mesma idade. Alcaraz conquistou o ATP 250 de Umag, na Croácia, antes de comemorar seu 19º aniversário, enquanto Nadal já acumulava taças. Em fevereiro, Fonseca foi campeão pela primeira vez no circuito, em Buenos Aires.

Antes de fazer 19, o fenômeno brasileiro tem a temporada da grama europeia pela frente. Ele está confirmado no ATP 500 de Halle, que começa no próximo dia 16, e fará sua estreia em Wimbledon no final do mês.

Ranking de astros do tênis aos 18 anos e 9 meses

Carlos Alcaraz 19º

Rafael Nadal 31

Roger Federer 54

Andy Murray 60

Taylor Fritz 60

João Fonseca: 64

Alexander Zverev 70

Novak Djoko 72

Jannick Sinner 73

Jack Draper 290

Guga 296

Outros top ranqueados atuais

Holger Rune: 99

Arthur Fils 111

Andrey Rublev 195

Lorenzo Musseti 128

Ben Shelton 808

