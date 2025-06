Jeffinho sofre lesão e vira desfalque do Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo terá um desfalque para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O atacante Jeffinho sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por uma artroscopia no último fim de semana. O clube não revelou qual a previsão de retorno.

"Jeffinho fez uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, por causa de um problema no menisco esta semana. Foi operado e vai ficar um tempo relativamente grande parado", disse o técnico Renato Paiva nesta segunda-feira.

Por outro lado, Paiva revelou que o zagueiro Bastos viajará com a delegação. Ele não joga desde fevereiro e se recupera de uma lesão no joelho direito. A ideia do técnico é ter o angolano à disposição nos treinos, com a presença do departamento médico.

"Bastos está voltando aos poucos e vai viajar aos Estados Unidos. Vai começar a trabalhar com bola e poderá ser utilizado ou não nos jogos", afirmou o comandante do Glorioso.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o Botafogo enfrenta o Ceará, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, em jogo adiado da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso estreia no Mundial de Clubes no dia 15, contra o Seattle Sounders (EUA). A bola rola a partir das 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.

Além do time americano, o Botafogo enfrenta, na primeira fase do torneio, o Paris Saint-Germain, às 22h do dia 19, e o Atlético de Madrid, às 16h do dia 23. Ambos os duelos acontecem no Rose Bowl, na Califórnia.