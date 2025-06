Ingressos para amistoso de lendas do Corinthians contra o Boca já estão à venda; veja preços

Nesta segunda-feira, a venda de ingressos para o amistoso de lendas entre Corinthians e Boca Juniors foi aberta. A partida está marcada para o dia 5 de julho (sábado), às 15h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao confronto diretamente do estádio podem adquirir suas entradas por meio do site q2ingressos.com.br/events/reencontrodegigantes-corinthianslegends-bocalegends. Os portões serão abertos às 13h.

O evento festivo remete à final da Copa Libertadores de 2012, conquistada pelo Timão sobre o Boca Juniors. A conquista da América ainda permitiu que o Alvinegro ganhasse o Mundial de Clubes cinco meses depois, em cima do Chelsea, no Japão.

Do lado do Corinthians, já foram confirmados nomes como Fábio Santos, Alessandro, Danilo, Leandro Castán, Julio César Ramirez e Paulo André. Já pelo lado do Boca Juniors aparecem nomes como Roberto Abbondanzieri, Pablo Mouche, Flaco Schiavi e Pepe Basualdo.

Os preços dos ingressos (inteiros) variam de R$ 120,00 a R$ 375,00. O setor mais barato é o Norte, enquanto a seção mais cara é a Oeste Cadeira Coberta. Os demais setores possuem valores de R$ 280,00.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @reencontrodegigantes.sccp

Veja os preços dos ingressos para o amistoso no Pacaembu*:

Setor Norte

Inteira: R$120,00



Meia: R$ 60,00

Setor Leste

Inteira: R$ 280,00



Meia: 140,00

Setor Oeste Cadeira Descoberta

Inteira: R$ 280,00



Meia: 140,00

Setor Oeste Cadeira Coberta

Inteira: R$ 375,00



Meia: 188,00

Setor Oeste Arquibancada Descoberta

Inteira: R$ 280,00



Meia: 140,00

*Todos os ingressos têm taxas adicionais.