Implacável, Sinner despacha Rublev e vai às quartas em Roland Garros

Atual número 15 do mundo, Andrey Rublev começou bem sua participação nas oitavas de final de Roland Garros e ameaçou o saque de Jannik Sinner logo no primeiro game, conquistando dois break points. O líder do ranking, contudo, não só manteve seu saque como disparou no placar e dominou o resto do encontro. No fim, por 6/1, 6/3 e 6/4, estava carimbada a vaga de Sinner nas quartas de final em Paris.

O triunfo desta segunda-feira foi o 18º seguido de Jannik em torneios do grand slam. O italiano, atual campeão do US Open e do Australian Open, não perde em eventos desse nível desde as quartas de final de Wimbledon/2024, quando foi superado por Daniil Medvedev.

Ao avançar às quartas, Sinner também bateu um recorde entre seus compatriotas. Ele agora é o italiano com mais vitórias em slams na Era Aberta (a partir de 1968), com 72 triunfos. Seu próximo adversário em Paris será o azarão cazaque Alexander Bublik, que surpreendeu ao eliminar o britânico Jack Draper, número 5 do mundo e algoz de João Fonseca, por 5/7, 6/3, 6/2 e 6/4.

Como aconteceu

Durante alguns minutos, parecia que Rublev faria um jogo mais equilibrado com o número 1 do mundo. Já no primeiro game, o russo disparou dois winners e conquistou dois break points. Foi só a impressão inicial. Sinner salvou o saque e tomou o controle do jogo, vencendo os cinco primeiros games. Rublev escapou de um pneu, mas não de perder o set: 6/1.

A segunda parcial começou de forma parecida. No terceiro game, Rublev abriu 40/0, mas não conseguiu confirmar o saque. Sinner anotou a quebra, tomou a frente novamente e não deixou o russo reagir. Mantendo sua solidez do fundo de quadra e sem ceder break points, o italiano seguiu em frente até fazer 6/3, anotando mais uma quebra no game final.

O terceiro set foi o mais equilibrado de todos, e Rublev finalmente conseguiu manter seus games de serviço durante algum tempo. O russo, aliás, teve o único break point da parcial - salvo por Sinner - até o décimo game, quando Rublev teve dois games points, mas não conseguiu convertê-los. Sinner, então, atacou com uma ótima direita e chegou a um match point. Um erro do russo deu números finais ao confronto.