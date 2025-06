Hernan: cinegrafista que tomou trombada achou que Abel foi mal-educado

O cinegrafista que tomou um esbarrão de Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro viu a atitude como falta de educação, relatou no De Primeira o colunista André Hernan, que estava no Mineirão.

Só para vocês entenderem, o túnel fica ao lado do banco. O que aconteceu foi atrás de mim, então eu não vi esse episódio na hora, eu vi depois na internet, a imagem.

O André, que é cinegrafista no jornalismo esportivo em Belo Horizonte há muitos anos, me falou: 'poxa, o treinador deu um esbarrão aqui, pisou no meu pé'.

Ali na hora da confusão, você quer fazer a entrevista, terminar a transmissão e tal, e eu achei que tinha sido uma coisa corriqueira, algo sem querer. Mas tinha sido diferente, uma coisa maior -- o André achou que o Abel foi mal-educado.

André Hernan

Após esbarrar no cinegrafista, Abel falou sobre o tema na entrevista coletiva e reclamou do posicionamento do profissional, que estava próximo ao banco do Palmeiras.

Não é a primeira vez que o técnico se envolve em incidente com um profissional de imprensa no Mineirão. Em 2023, Abel tomou o celular de um produtor da Globo e se desculpou.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra