Garro admite que guerra política do Corinthians atrapalha o time: "Falo por mim"

A guerra política do Corinthians já atingiu o elenco de jogadores. No último domingo, o meia Rodrigo Garro admitiu após o empate com o Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, que o caos administrativo nos bastidores atrapalha o time dentro de campo.

O jogador evitou usar a crise política como desculpa pelos resultados ruins, mas afirmou que não é bom "não saber o que está acontecendo". Ele, porém, disse que o grupo de atletas está unido e que o clima no CT Dr. Joaquim Grava é bom.

"A gente escuta, nós vivemos o dia a dia do Corinthians. Vou falar por mim, por Rodrigo Garro. A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha. Atrapalha nosso trabalho. Mas, dentro do CT temos um clima muito bom. O grupo está bem, está fechado", disse o argentino.

"Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por uma guerra política. Acho que não tem a ver com isso. Mas, atrapalha. Não é bom a gente escutar e não saber o que está acontecendo. Também não quero saber o que acontece, de minha parte. Estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem. Para isso temos que trabalhar todos os dias. O mais importante sempre vai ser o Corinthians", concluiu.

Os bastidores do Corinthians estão em estado de ebulição. No último sábado, o presidente afastado Augusto Melo foi ao Parque São Jorge e tentou reassumir o clube por meio de um ofício, assinado pela conselheira Maria Angela de Souza Ocampos. Ela alegava que Romeu Tuma Júnior deveria estar afastado da presidência do Conselho Deliberativo e dizia ter assumido o órgão, anulando todos os atos de Tuma desde 9 de abril.

No entanto, o interino Osmar Stabile não reconheceu o documento por não haver previsão estatuária para tal e se recusou a deixar o posto, inclusive chamando as autoridades. Integrantes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram até o local e acalmaram os ânimos.

No fim da confusão, Augusto Melo deixou a sede dizendo que era o presidente do Corinthians e que inclusive iria à Neo Química Arena neste domingo. Mais tarde, Stabile emitiu uma nota de repúdio à atitude de Augusto e afirmou que não houve alteração na diretoria executiva do clube. Na partida contra o Vitória, foi o interino que recepcionou Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira.

Em meio à dias tumultuados, Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, marcou a data da Assembleia Geral, a última instância do processo de impeachment. Na reunião, os associados do Corinthians irão votar para ratificar a decisão tomada pelo Conselho ou reconduzir Augusto Melo à presidência.

A votação será no dia 9 de agosto, um sábado, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Enquanto isso, do lado do CT, o elenco se prepara para o último compromisso do time antes da parada para o Mundial de Clubes. Após a data Fifa, no próximo dia 12, a equipe visita o Grêmio, às 20h, pela 12ª rodada do Brasileirão.