Flamengo aumenta coleção de goleadas e tenta levar embalo ao Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com os 5 a 0 sobre o Fortaleza, o Flamengo ampliou a coleção de goleadas neste Brasileirão. O atual líder depois de 11 rodadas já tinha feito 4 a 0 no Corinthians e 6 a 0 no Juventude. Agora, preencheu a lacuna justamente em um momento no qual pega embalo para a disputa do Mundial de Clubes.

Por mais que tenha oscilado em termos de efetividade ofensiva neste ano — tanto no Brasileirão quanto na Libertadores —, o time de Filipe Luís vai para a pausa da Série A com 20 gols de saldo.

Isso é mais do que o dobro do saldo do Cruzeiro, segundo colocado, que tem nove. Só o próprio time mineiro foi quem deu "ré" nesse Flamengo, com a vitória por 2 a 1. A única derrota rubro-negro no campeonato até agora.

"Sei o que quero e aonde quero chegar. Tenho esse caminho traçado e dito esse caminho para os meus jogadores. Às vezes a bola vai entrar, outras não. Têm times que marcam melhor, não permitem finalizar, têm times que dão mais facilidade. É importante que eles tenham as ideias claras do que fazer dentro de campo. O importante no final é o resultado, chances que criamos, é isso que dita verdadeiramente o trabalho", disse o técnico Filipe Luís, ontem.

O Flamengo chegou a 24 gols em 11 jogos, uma média de 2,1 gols por partida. Cruzeiro, de novo, e Mirassol são os que mais se aproximam nesse quesito, com 17.

O desempenho no Brasileirão ainda tem uma cereja do bolo: a artilharia de Arrascaeta, com nove gols.

Repertório

Contra o Fortaleza, tão importante quanto marcar foi ver o gás e a fluência do time principalmente no segundo tempo — quando saíram quatro gols.

Em termos de repertório, o Flamengo conseguiu furar a retranca no primeiro tempo quando Léo Ortiz encaixou um passe brilhante para Arrascaeta.

No jogo anterior, contra o Deportivo Táchira, na Libertadores, quem salvou foi uma jogada de bola parada.

Ontem, ela nem precisou entrar no menu. O Flamengo gerou gol com chute de fora da área (Evertton Araújo), com bola trabalhada na área (Luiz Araújo), roubando a posse ao pressionar adversário e com um cruzamento suculento de Varela para Michael.

É verdade que o Flamengo sofreu em alguns jogos, mas o time teve bom desempenho em gols mesmo em contexto de revezamento no ataque.

A discussão sobre centroavante, por exemplo, ainda continua, diante do argumento de que Pedro ainda não atingiu o pico de performance física.

Nas pontas, muitas trocas — tanto por lesão, quanto por controle de carga. Luiz Araújo e Cebolinha foram os titulares ontem.

E agora?

O Flamengo tem três dias seguidos de folga nesta semana de data Fifa. Mas o que todo mundo quer é não deixar o desempenho cair até o dia 16 de junho, quando acontece a estreia no Mundial de Clubes, contra o Esperánce de Tunis.

O clube também observa a data Fifa para ver como os convocados se sairão. É sempre um risco. Vide a situação envolvendo Plata e o Equador. O jogador foi convocado mesmo lesionado, e o Flamengo disse que o departamento médico da seleção adotou um procedimento não autorizado no joelho do atacante.