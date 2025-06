Fisiculturista brasileiro explica lesão grave nas costas após procedimento

Gabriel Zancanelli, fisiculturista brasileiro, falou pela primeira vez sobre o grave ferimento que chamou atenção durante sua preparação para o Mr. Olympia 2024, o principal campeonato de fisiculturismo do mundo.

O que aconteceu

Segundo o atleta, o problema teve início após um procedimento estético realizado em setembro de 2024 para remoção de fibroses nas costas. Embora não comprometessem sua performance ou aparência, Zancanelli optou pela retirada por questões estéticas.

Foi uma vaidade, algo que não tinha necessidade de fazer. Nódulos de aplicação são muito comuns. Eu tinha duas pequenas fibroses que não apareciam na pose e não me atrapalhavam em nada. Aquilo estava me incomodando . Gabriel Zancanelli em seu canal do Youtube.

A cirurgia, no entanto, resultou em uma complicação séria: um hematoma extenso nas costas. O atleta acredita que um vaso sanguíneo significativo tenha sido atingido durante o procedimento. Mesmo assim, ele voltou aos treinos apenas dois dias depois, o que pode ter agravado a situação.

Gabriel Zancanelli mostra lesão que teve nas costas após a cirurgia. Imagem: Reprodução Youtube.

No momento da retirada do nódulo, acredito que pegou uma veia ou um vaso grande. E depois de um ou dois dias, eu já voltei a treinar. E eu sangrei muito dentro da pele. Aquele roxo da imagem da imagem não tem pus, inflamação, infecção, é sangue.

Sem conseguir controlar o sangramento, Gabriel e seu treinador tentaram uma solução improvisada: utilizaram uma seringa para drenar o sangue acumulado. Além disso, tiveram que trocar o curativo de duas a três vezes no dia.

Onde eu encostava, eu sujava de sangue. Sangrava muito, e os pontos não aguentavam aquilo tudo. Eu comecei a treinar à noite porque, no CT, abraço todo mundo, e eu sentia muita dor.

Apesar dos momentos difíceis, Gabriel afirmou que agora está tudo bem. Ele se recuperou completamente do episódio e segue focado em sua carreira no fisiculturismo.