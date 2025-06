'O rival também sabe o tamanho do Corinthians', diz Fabinho sobre Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado analisou o confronto contra o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo foi definido em sorteio realizado pela CBF hoje.

De verdade, não dá para escolher adversário. O adversário também sabe do tamanho da equipe do Corinthians. Nós reconhecemos também a força do adversário. É se preparar bastante para quando chegar nesse momento, a equipe do Corinthians consiga entrar em campo e desempenhar o seu melhor futebol. Fabinho Soldado

O que mais ele disse?

Reedição de final do Paulistão. "Clássico importantíssimo do futebol brasileiro. Acabamos de fazer uma final do Campeonato Paulista. Certamente vai ser um clássico extremamente charmoso e um clássico muito importante para a Copa do Brasil. Vamos nos preparar bem para que a equipe do Corinthians consiga fazer dois bons grandes jogos. É muita rivalidade e infelizmente alguém vai ficar pelo caminho. Não se escolhe adversário. A Copa do Brasil também é muito traiçoeira e tem tantos outros momentos."

Momento político. "Entender todos os cenários. Nós vivemos um cenário um pouco diferente do normal. Tanto atletas, uma comissão técnica, todos os colaboradores do Corinthians e se tratando do departamento de futebol. Aí eu falo diretamente ao centro de treinamento. A gente sabe do que está acontecendo. Nós permanecemos naquilo que nós temos o controle. Ele está em treinar, se dedicar diariamente, se preparar para os jogos. A gente trabalha todos os dias para que o centro de treinamento continue de uma forma tranquila, quando eu digo tranquila, é claro que com muita responsabilidade, dentro do que é trabalhar no Corinthians, jogar no Corinthians, as competições que o Corinthians disputa, mas nós sabemos de toda a dificuldade que o clube está passando e nos cabe agora continuar fazendo essa parte."

Momento do time. "A equipe precisa ainda encontrar uma melhor condição técnica para jogar. O Dorival tem 30 dias de trabalho e ele está buscando é o melhor jogo, vamos dizer assim, da equipe do Corinthians [...] Esse elenco já demonstrou uma superação muito grande em 2024, onde conseguimos sair de um momento muito crítico e eu espero, nós trabalhamos para que isso não aconteça, momento muito difícil da história do Corinthians também, que foi a dificuldade de todo 2024, a gente espera que em 2025 a gente consiga passar de uma melhor forma e é se preparar somente para aquilo que nós temos o controle, que é fazer o melhor em relação aos jogos e aos treinamentos."

Blindagem do elenco. "Blindagem é confiança. Às vezes as pessoas perguntam: 'como é que você faz isso? Como é que é uma blindagem no vestiário? Como que o treinador consegue, o dirigente?' É dia a dia. Eu sou oriundo do futebol. Joguei durante tantos anos, me preparei para estar nessa função, trabalhei em equipes de menores investimentos. Tive que sentar um pouquinho na sala de aula para aprender algumas outras demandas que são tão importantes para exercer essa função. E a gente tem tudo aquilo que é importante para você fazer um trabalho que gere confiança. Olho no olho, a gente sabe, eu sei quais são as dores dos atletas, quais são as dores da comissão técnica, do torcedor. Então a gente trabalha para que aquilo que o atleta precisa, para que ele consiga ter o seu alto rendimento, a gente fornece tudo isso. E alguns momentos difíceis, até mesmo falando a verdade. Você antecipando alguns cenários. E é com esse trabalho que você gera credibilidade, que você consegue manter um ambiente saudável, mesmo em meio às adversidades. Então, é isso que a gente faz, essa que é uma das funções do executivo de futebol, dentre tantas outras. Mas a equipe tá entendendo bem, eles estão muito determinados. A sinergia que essa equipe teve com o torcedor em 2024, a gente tá buscando ainda em 2025, esperamos alcançar o quanto antes para que possamos fazer jogos melhores e trazer ainda mais alegria à torcida."

Mercado comprometido. "Precisamos ser realistas em relação a isso [mercado]. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouquinho das nossas condições, em razão daquilo que eu falei, dos problemas que nós estávamos atravessando em 2024. Campeonato Paulista, a equipe não conseguiu desempenhar um bom futebol, aquilo que era esperado, em alguns momentos até na zona de rebaixamento, perdemos a Copa do Brasil, nós não conseguimos o índice no Campeonato Paulista, a dificuldade que foi fazer o Campeonato Brasileiro, então naquele momento fizemos algumas ações que certamente comprometeram um pouco esse ano. É entender melhor agora com a parte financeira, nós teremos uma conversa, acredito que ainda essa semana, para alinhar, para ver aquilo que for possível e é claro, existe um trabalho de uma equipe competente, que faz todo esse monitoramento, esse acompanhamento, essa lista de atletas que o Corinthians possa ter a possibilidade de contratar. Tendo todas as possibilidades, certamente nós iremos fazer."

Alex Santana de saída? "Para que cheguem [jogadores], precisa ter alguns movimentos de saídas, sendo especificamente sobre o Alex. Existem alguns interesses, não só no Alex, mas é normal nesse momento do futebol, essa primeira janela e das próximas, o movimento interno que ele acontece. Eu estou muito feliz com o Alex, a comissão técnica também, um jogador que desde quando chegou nos ajudou nessa arrancada e a gente vai analisar aquilo que foi interessante para o Corinthians, aquilo que foi interessante para o atleta. Mas o mais importante é a gente falar sempre daquilo que for uma realidade. Ainda não tem nada concreto nisso, então acho que sobre esse tema simplesmente existe algumas consultas e vamos trazer para dentro para analisá-las, de que forma nós iremos agir."