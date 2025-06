Executivo do Corinthians projeta mercado e comenta possíveis saídas: "Precisamos ser realistas"

Nesta segunda-feira, o Corinthians conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão foi representado no sorteio por Fabinho Soldado, executivo de futebol, que abordou qual será a postura do Corinthians na busca por reforços na janela do meio do ano.

O diretor do Corinthians revelou que terá uma conversa para "alinhar aquilo que for possível" na parte financeira e encontrar possibilidade para, quem sabe, trazer novos rostos para reforçar o clube. Ele, no entanto, deixou claro que é preciso ter cautela para tomar decisões em relação ao mercado.

"Precisamos ser realistas em relação à isso. Fizemos alguns movimentos no ano passado, antecipando um pouquinho das nossas condições, em razão dos problemas que estávamos atravessando em 2024. (...) Naquele momento, fizemos algumas ações que certamente comprometeram um pouco esse ano. É entender melhor agora a parte financeira. Temos uma conversa ainda essa semana para alinhar aquilo que for possível. Existe um trabalho de uma equipe competente que faz todo esse monitoramento de atletas que o Corinthians possa ter a possibilidade de contratar. Tendo todas as possibilidades, certamente nós iremos fazer", disse após o evento.

Fabinho Soldado também respondeu sobre a possibilidade de saída de Alex Santana e de e outros atletas do elenco. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Corinthians está negociando o empréstimo do volante ao Grêmio. As conversas estão caminhando para um desfecho positivo.

A janela extra de transferências foi aberta no último dia 1º de junho e tem duração até o dia 10 deste mês. Tal janela foi organizada em função da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, mas todos os clubes da Série A ficam liberados para atuar no mercado.

"Sobre o Alex, para que cheguem [jogadores], precisamos ter movimentos de saídas. Sobre ele, existem alguns interesses. Não só nele, mas é normal nesse momento do futebol, essa primeira e janela nas próximas, é um movimento interno que acontece. Vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta. Mas o mais importante é falar sempre daquilo que é uma realidade. Ainda não há nada concreto nisso", despistou o dirigente.

Fabinho Soldado, nosso executivo de futebol, representou o Corinthians na tarde desta segunda-feira (2) no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF.#VaiCorinthians pic.twitter.com/tghlPOZ5sB ? Corinthians (@Corinthians) June 2, 2025

Fabinho comenta sorteio da Copa do Brasil

Fabinho Soldado também aproveitou para analisar rapidamente o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians terá pela frente o rival Palmeiras. A primeira partida acontece na Neo Química Arena, enquanto a decisão será no Allianz Parque.

"Clássico importantíssimo do futebol brasileiro. Certamente vai ser um clássico extremamente charmoso e muito importante para a Copa do Brasil. Só vai passar um. O futebol proporciona esses momentos, né. O próprio Flamengo vai fazer um jogo importante contra o Atlético-MG, que foi a final da última Copa do Brasil. É se preparar bem", comentou o executivo.

"Temos algumas semanas até chegar esse confronto. O importante é focar no nosso time, melhorar aquilo que precisa ser melhorado - não só contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas tantos outros que tem por vir, para que a equipe consiga fazer bom jogos", completou.

Os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta e devem ser realizados após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. As oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto. A CBF ainda irá definir os detalhes dos jogos.