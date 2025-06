Dudu é registrado pelo Atlético-MG e está pronto para jogar

Dudu apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF nesta segunda-feira. Com isso, o atacante está liberado para, enfim, estrear pelo Atlético-MG, seu novo clube.

A expectativa é de que Dudu entre em campo contra o Internacional, no dia 12 de junho, último compromisso das equipes brasileiras antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos EUA.

Pronto para iniciar uma história com essa camisa, Dudu! ??? O baixola tá no bid e já pode fazer sua estreia pelo Galo! ? pic.twitter.com/2HGHGoOrRm ? Atlético (@Atletico) June 2, 2025

Dudu foi contratado no dia 6 de maio e precisou aguardar a abertura da janela de transferências, que começou nesta segunda-feira, para ser inscrito. O jogador está liberado para atuar pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, mesmo tendo disputado a fase de grupos da competição pelo Cruzeiro.

A estreia do atacante poderá ocorrer no dia 12 de junho, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será em Belo Horizonte, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília).

Saída do Cruzeiro

Dudu chegou ao Cruzeiro no início do ano, depois de deixar o Palmeiras após não se entender com a presidente Leila Pereira. Na Raposa, após atuações não convincentes, foi deixado no banco de reservas pelo técnico Leonardo Jardim. Em uma entrevista pós-jogo, o atleta questionou a decisão do treinador e foi afastado do elenco, até ter seu vínculo rescindido.

Pelo Cruzeiro, Dudu disputou apenas 17 jogos e marcou dois gols. Antes, o jogador de 33 anos passou nove temporadas pelo Palmeiras, onde disputou 452 partidas e marcou 88 gols, sendo considerado um dos grandes ídolos recentes da história do Verdão.