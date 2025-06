Djokovic alcança 100ª vitória em Roland Garros e avança às quartas

O sérvio Novak Djokovic, número 6 do mundo, bateu o britânico Cameron Norrie (81º do ranking ATP) por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final de Roland Garros, na quadra Philippe Chatrier, em Paris, na França.

Com o triunfo, Djokovic alcançou sua 100ª vitória em Roland Garros e avançou às quartas de final do Grand Slam. Na próxima fase, o sérvio enfrentará o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, duelo que acontece nesta quarta-feira, com horário a definir.

Djokovic busca seu tetracampeonato de Roland Garros. O sérvio venceu o torneio francês em 2016, 2021 e 2023. Alexander Zverev, por sua vez, vai atrás do seu primeiro título de Grand Slam. Neste ano, o alemão foi vice do Aberto da Austrália.

O jogo

O primeiro set foi amplamente dominado por Novak Djokovic. O sérvio, que costuma a jogar de forma agressiva, quebrou os dois primeiros serviços de Norrie e saiu vencendo por 6/2.

Cameron Norrie equilibrou a partida no segundo set. O britânico quebrou o primeiro serviço de Djokovic e abriu 2/0 no placar. No entanto, o sérvio reagiu, emendou três games em sequência e virou o marcador para 3/2. No restante do set, o multicampeão administrou a liderança e venceu por 6/3.

Perdendo por 2 sets a 0, Norrie mudou a forma de jogar, mas não obteve o sucesso. Novak Djokovic se impôs no terceiro set e fechou a partida em 6/2.