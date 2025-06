Diretor da NBA mostra otimismo por jogo da liga no Brasil: 'Em breve'

Vice-comissário e diretor de operações da NBA, Mark Tatum indicou que a liga de basquete norte-americana deve ter novamente um jogo disputado no Brasil em um futuro próximo. Ele lembrou as edições disputadas no Rio de Janeiro, há mais de dez anos, e citou o obstáculo atual em São Paulo

Estive em São Paulo cerca de sete semanas atrás, o governo municipal me fez a mesma pergunta: 'Quando podemos esperar jogos da NBA aqui?'. Já jogamos no Rio, temos neste ano a NBA House retornando para São Paulo, o nível de interesse no Brasil na NBA está maior do que nunca. Em algum ponto vamos retornar com potenciais jogos no Brasil

Parte do desafio em São Paulo é a estrutura. Tive conversas com as autoridades e falei que não há uma arena de elite em São Paulo. Há o reconhecimento disso e temos garantias de que estarão vendo isso. Então, estaremos potencialmente em São Paulo e retornando ao Rio em breve.

Mark Tatum, diretor da NBA, em entrevista coletiva antes das Finais

NBA de volta ao Brasil?

Primeiro jogo da NBA no Brasil foi entre Chicago Bulls e Washington Wizards, em outubro de 2013 Imagem: Marcelo de Jesus / UOL

A NBA já realizou dois jogos de pré-temporada no Brasil, ambos no Rio de Janeiro. A estreia no país ocorreu em outubro de 2013, quando o Chicago Bulls venceu o Wasington Wizard, e a liga retornou à capital carioca no ano seguinte com o amistoso internacional entre Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat —vencido pelos Cavs na prorrogação.

A Arena Olímpica do Rio foi o palco das duas partidas. O local, com capacidade para 18 mil pessoas, foi sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e tem estrutura padrão NBA.

São Paulo ainda não tem uma arena de basquete à altura, mas o governo municipal trabalha com a ideia de estar apto para receber um jogo da NBA em 2028. Presidente da SPTuris, Gustavo Pires afirmou ao UOL em fevereiro que existem projetos de construção de um palco adequado. Assim, o governo municipal trabalha com a possibilidade de ter condições de sediar um jogo da maior liga de basquete do mundo daqui a três anos.

Estamos a uma arena multiuso de alta tecnologia de trazer a NBA. Quando falo isso as pessoas podem pensar que está avançado, mas não está porque ainda não temos essa arena. A relação com a NBA é ótima, a possibilidade de um jogo em 2028 depois de uma arena entregue em 2027 é perfeitamente possível, mas ainda temos tratativas para a construção de uma arena e, com isso, a vinda da NBA

Sabemos que a NBA olha muito para o Brasil e para São Paulo, mas hoje não temos o equipamento necessário para que venha a NBA. Estamos trabalhando dentro da concessão do [Complexo do] Anhembi com a GL Eventos para que a gente consiga trazer a NBA para São Paulo, quem sabe, em 2028.

Gustavo Pires, presidente da SP Turis

NBA House começa no próximo dia 5 no Parque Villa Lobos, em São Paulo Imagem: Divulgação

São Paulo terá mais uma edição da NBA House para as Finais deste ano. O evento ocorre mais uma vez no Parque Villa Lobos, entre os dias 5 a 22 de junho, durante a série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. No ano passado, mais de 45 mil pessoas prestigiaram a atração.

A capital paulista sediará neste ano o seu segundo jogo da NFL, mas não pode ter jogo da NBA em estádio de futebol. A Neo Química Arena será novamente o palco do evento, só que uma partida NBA não pode ser realizado em um estádio porque precisa de uma estrutura indoor —ou seja, coberta.