Deu sorte? Colunistas analisam rivais do Fla na Libertadores e Copa do BR

O Flamengo conheceu hoje (2) os seus adversários nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil - Inter e Atlético-MG, respectivamente. Na Live do Flamengo, Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos avaliaram se o sorteio favoreceu a equipe rubro-negra.

Os colunistas concordaram que, na Libertadores, mais importante que analisar o Inter, é olhar para a possível trajetória até a final.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro após 11 rodadas e volta a entrar em campo agora apenas no próximo dia 16 (segunda), quando encara o Espérance (TUN), na estreia pelo Super Mundial. As equipes estão no Grupo D, ao lado de Chelsea (ING) e LAFC (EUA).

RMP: Não foi ruim

Na Libertadores, dá para dizer que deu sorte. Na Copa do Brasil, eu analiso apenas o confronto contra o Atlético-MG, que perdeu a final ano passado para o Flamengo, então acho que não foi ruim, não.

Renato Maurício Prado

Mattos: Não adianta dar sorte e não confirmar

Eu acho mais importante o chaveamento da Libertadores que o adversário em si. O Inter entre os primeiros colocados, os piores para pegar seriam Palmeiras e River. O Inter está em uma faixa do meio, com Racing e São Paulo. Os outros, eu diria que são mais fáceis. [...] O chaveamento ficou bom. Não só a chave direta.

Não adianta ir bem no sorteio. Foi bem no sorteio da primeira fase e passou o maior perrengue. Então, vai saber! Ano retrasado pegou o Olimpia, parecia fácil, e tomou uma traulitada.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.