Desempenho preocupa, e Santos tem mais derrotas do que em ano de queda

O torcedor do Santos tem motivos de sobra para se preocupar com a atuação da equipe. Neste domingo, o Peixe amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Botafogo, por 1 a 0, em jogo marcado pela expulsão de Neymar.

Com isso, o time da Vila chegou à 11ª rodada com um desempenho inferior ao do ano de 2023, quando acabou rebaixado à Série B.

O que aconteceu?

Em 2023, na campanha que culminou na queda inédita do clube, o Santos somava quatro derrotas, quatro vitórias e três empates nas 11 primeiras rodadas. Em 2025, o cenário é ainda mais preocupante: são sete derrotas, duas vitórias e dois empates, desempenho que liga o sinal de alerta no clube e entre os torcedores.

A expulsão de Neymar agravou a situação da equipe diante do Botafogo e deixou evidente a dificuldade do elenco sem seu principal jogador.

Neymar durante a partida contra o Botafogo, pelo Brasileirão Imagem: Jota Erre/Agif

Com mais uma derrota, o Santos ocupa a 18ª posição do Campeonato Brasileiro e segue na zona de rebaixamento.

O Peixe terá mais de uma semana de treinos e descanso antes do próximo compromisso oficial. O time volta a campo no dia 12, quando enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.