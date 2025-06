Em estreia pelo Brasil, Jhonson marca e celebra: 'Sonho sendo realizado'

O Brasil venceu o amistoso contra o Japão graças à estrela da atacante Jhonson. A jovem de 19 anos, que fez sua estreia pela Seleção feminina, saiu do banco de reservas para marcar o gol da virada das brasileiras, que superaram as japonesas por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Bragança Paulista.

Em entrevista após o jogo, a jogadora do Corinthians celebrou o primeiro gol com a camisa do Brasil.

"Primeiramente agradecer a Deus, à comissão e ao elenco por acreditarem no meu futebol. É um sonho que está sendo realizado. Muita emoção. Só agradecer mesmo", disse Jhonson, ao Sportv.

Jhonson também aproveitou para agradecer a Arthur Elias, técnico da Seleção. Antes de assumir o Brasil, o treinador comandava o Corinthians e foi responsável por promover a atacante ao profissional.

"Desde o Corinthians ele acreditou no meu futebol. Me trouxe para o elenco profissional porque sabia da minha capacidade. Me trouxe da base para o profissional muito cedo, com pouca idade. Só aproveitar e agradecer a ele", afirmou.

Jhonson e o Brasil seguem em preparação para a disputa da Copa América, prevista para começar em julho. Antes, a Seleção tem amistoso marcado contra a França para o próximo dia 27, no Stade des Alpes, em Grenoble.