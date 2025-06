De férias do Arsenal, Gabriel Jesus publica fotos no CT do Palmeiras

De férias do Arsenal, o atacante Gabriel Jesus segue em recuperação de lesão. Nesta segunda-feira, o jogador publicou em seu perfil no Instagram fotos trabalhando na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, clube que o revelou.

Com uniforme do Arsenal, Gabriel Jesus apareceu realizando atividades na academia do CT e voltou a visitar uma instalação do clube após quase dois meses. Em abril, o atacante assistiu à vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela Libertadores.

Desde janeiro, o atleta de 28 anos se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o tirou do restante da temporada do time inglês. O atacante passou por cirurgia no mesmo mês e, desde então, está em processo de recuperação.

Gabriel Jesus trabalhando na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, em São Paulo. (Foto: Reprodução / Instagram)

O brasileiro se lesionou durante o jogo contra o Manchester United, pelo Campeonato Inglês, no dia 12 de janeiro. Ele sentiu dores fortes no joelho e foi substituído antes do intervalo.

Antes da contusão, Gabriel Jesus vivia bom momento pelo Arsenal, com sete gols e duas assistências em 27 jogos. Ao todo, o atacante soma 26 gols e 20 assistências em 96 partidas pelo time londrino.

Pelo Palmeiras, o jogador possui 83 aparições, com 28 gols e oito assistências. Em dois anos no profissional do clube alviverde, Gabriel Jesus conquistou a Copa do Brasil (2015) e o Campeonato Brasileiro (2016).