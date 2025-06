Danilo é especulado no Lyon; veja quanto Palmeiras pode lucrar

O volante Danilo, do Nottingham Forest, é um dos grandes alvos do Lyon nesta janela de transferências. O jogador revelado pelo Palmeiras, hoje com 24 anos, chegou ao clube inglês em 2023 e conviveu com lesões e não se firmando entre os titulares.

Nos últimos dias, o Lyon contatou o Nottingham Forest para saber das condições do jogador e se tem espaço para avançar na negociação. O clube inglês busca uma reformulação de elenco e pode vender o volante, conforme a informação do jornal Mail Sport.

Vendido pelo Palmeiras por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na época), Danilo oscila durante sua passagem no Nottingham Forest. Apesar de ser titular da equipe inglesa durante a temporada 2022/23, o volante perdeu espaço com a chegada do costa-marfinense Sangaré, em setembro de 2023.

Além disso, Danilo conviveu com lesões que tiraram seu tempo de jogo no Nottingham Forest. Nesta temporada, o volante só participou de oito rodadas do Campeonato Inglês.

Por conta disso, o Nottingham Forest deve considerar a proposta do Lyon. É esperado que o clube francês pague algo em torno de 23,6 milhões de euros (R$ 153,6 milhões).

Quanto o Palmeiras ganharia na negociação do Danilo?

Enquanto Danilo estava no Palmeiras, o Verdão possuía 80% de seus direitos econômicos e embolsou 16 milhões de euros (R$ 101 milhões na época) pela venda.

O Palmeiras também conseguiu manter 10% dos direitos econômicos de Danilo durante a negociação com o Nottingham Forest. Sendo assim, o Verdão tem direito a um décimo do valor da próxima transferência do volante.

Ou seja, caso o Lyon compre Danilo por 23,6 milhões de euros (R$ 153,6 milhões), o Palmeiras embolsa cerca de R$ 15,36 milhões.