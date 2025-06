Criciúma vence o Paysandu e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Criciúma venceu o Paysandu por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). Diego Gonçalves foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, o Tigre pulou para a 16ª colocação, com nove pontos. Os visitantes deixaram, portanto, o Z4, aberto pelo Botafogo-SP, que tem a mesma pontuação. Já o Papão amarga a lanterna, com apenas quatro unidades somadas.

Pela próxima rodada da Série B, o Criciúma volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Vila Nova. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. Do outro lado, o Paysandu enfrenta o Cuiabá, às 21h35 desta sexta-feira, na Arena Pantanal.

VITÓRIAAA DO TIGREEEEE!!! ?? No estádio da Curuzu em Belém do Para, o Tigre vence o Paysandu com um gol de Diego Gonçalves aos 6 minutos do segundo tempo e conquista 3 importantes pontos fora de casa. ? .

O jogo

O gol do Criciúma saiu aos seis minutos do segundo tempo. Diego Gonçalves recebeu passe de Gui Lobo e chutou por baixo das pernas do goleiro Gabriel Mesquita.